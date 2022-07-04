Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Королівства Швеція Магдалени Андерссон

Київ, 4 липня 2022 р.

Президент Володимир Зеленський прийняв сьогодні у Києві Прем’єр-міністра Магдалену Андерссон.

Беручи до уваги 30-річчя двосторонніх дипломатичних відносин, які були встановлені в січні 1992 року, Україна високо оцінила непохитну підтримку Швецією протягом усіх цих років суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У цьому зв’язку Україна та Швеція рішуче засудили неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну Росії проти України, а також підтвердили свою рішучу готовність підтримувати відповідні кримінальні розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах Росії в Україні.

Від імені українського народу Президент Володимир Зеленський висловив подяку Прем’єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон за оборонну допомогу Україні з моменту повномасштабного збройного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Лідери двох держав наголосили на європейській перспективі України та її статусі кандидата на вступ до ЄС, що було визнано Європейською радою 23 червня 2022 року, а також на стратегічному курсі України на членство в ЄС.

Україна привітала міцну відданість Швеції наданню гуманітарної підтримки та сприянню у відбудові України, що було засвідчено під час Міжнародної донорської конференції високого рівня у Варшаві у травні 2022 року. Вони домовилися про підтримку Швецією подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, як дорожньої карти для реформ і подальшої інтеграції з ЄС.

Україна та Швеція розширюватимуть співпрацю у сфері розвитку відповідно до міжурядових угод, на основі Регіональної стратегії співпраці у сфері реформ Королівства Швеція.

Обидва лідери привітали двостороннє співробітництво у секторі безпеки в Україні, а також розвиток її спроможностей з розмінування. Вони відзначили важливість міжурядової Угоди щодо співробітництва у сфері оборони, підписаної міністрами оборони України та Швеції у грудні 2021 року.

Лідери висловили задоволення поглибленням партнерства між Україною та Швецією у постачанні ядерного палива в Україну та відзначили потенціал співпраці між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та Westinghouse Electric Sweden AB.

Лідери держав відзначили потенціал двосторонніх проектів у сфері енергоефективності, де особливо важливим є розвиток сміттєпереробних потужностей України для забезпечення безпечного та чистого довкілля у Європі.

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції також обговорили перспективи участі Швеції у післявоєнній відбудові України.