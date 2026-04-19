Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Буде повна перевірка роботи патрульних, вони повинні були діяти в тих обставинах – звернення Президента
19 квітня 2026 року - 19:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільне оборонне виробництво та довгострокова безпекова співпраця: в Офісі Президента відбулася зустріч із данською делегацією

20 квітня 2026 року - 19:49

З початку року Фундація Олени Зеленської передала 110 генераторів освітнім закладам, лікарням і соціальним установам

20 квітня 2026 року - 15:36

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента України

20 квітня 2026 року - 12:36

Буде повна перевірка роботи патрульних, вони повинні були діяти в тих обставинах – звернення Президента

19 квітня 2026 року - 19:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
17 квітня 2026 року - 14:08

Перейти до всіх галерей

Спільне оборонне виробництво та довгострокова безпекова співпраця: в Офісі Президента відбулася зустріч із данською делегацією

20 квітня 2026 року - 19:49

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч із постійним секретарем Міністерства закордонних справ Данії Єппе Транхольмом-Міккельсеном.

Сергій Кислиця подякував Данії за незмінну підтримку України, а також відзначив стійкий позапартійний консенсус щодо допомоги нашій державі.

Під час зустрічі окрему увагу приділили розвитку ініціативи Build with Ukraine, спрямованої на спільне виробництво оборонної продукції, зокрема на території Данії. Ішлося і про реалізацію спільних проєктів, зокрема у сфері виробництва безпілотних систем, а також подальші кроки для розширення оборонно-промислової співпраці, що є внеском у зміцнення регіональної безпеки.

Перший заступник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна зацікавлена в довгостроковому безпековому партнерстві з Данією у форматі Drone Deal. Сергій Кислиця розповів про відповідні домовленості Президента Володимира Зеленського не лише з країнами Близького Сходу й регіону Затоки, а й із кількома європейськими державами. Данія дуже допомагає Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема і в межах данської моделі, тому наша країна готова будувати таку співпрацю на роки.

Сторони також обмінялися думками про ситуацію у світі загалом, переговорний процес, спільні зусилля для досягнення достойного миру, посилення тиску на Росію та координацію заради просування України до членства у Європейському Союзі.

Версія для друку