Спільне оборонне виробництво та довгострокова безпекова співпраця: в Офісі Президента відбулася зустріч із данською делегацією

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч із постійним секретарем Міністерства закордонних справ Данії Єппе Транхольмом-Міккельсеном.

Сергій Кислиця подякував Данії за незмінну підтримку України, а також відзначив стійкий позапартійний консенсус щодо допомоги нашій державі.

Під час зустрічі окрему увагу приділили розвитку ініціативи Build with Ukraine, спрямованої на спільне виробництво оборонної продукції, зокрема на території Данії. Ішлося і про реалізацію спільних проєктів, зокрема у сфері виробництва безпілотних систем, а також подальші кроки для розширення оборонно-промислової співпраці, що є внеском у зміцнення регіональної безпеки.

Перший заступник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна зацікавлена в довгостроковому безпековому партнерстві з Данією у форматі Drone Deal. Сергій Кислиця розповів про відповідні домовленості Президента Володимира Зеленського не лише з країнами Близького Сходу й регіону Затоки, а й із кількома європейськими державами. Данія дуже допомагає Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема і в межах данської моделі, тому наша країна готова будувати таку співпрацю на роки.

Сторони також обмінялися думками про ситуацію у світі загалом, переговорний процес, спільні зусилля для досягнення достойного миру, посилення тиску на Росію та координацію заради просування України до членства у Європейському Союзі.