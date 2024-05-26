Спільні проєкти у виробництві зброї та розвитку технологій додадуть сили Україні й Іспанії – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у Мадриді обговорили ситуацію на фронті та потреби Сил оборони, зокрема посилення української ППО, підготовку до Саміту миру й майбутнє відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це вони повідомили під час спільної пресконференції.

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України та розповів про ситуацію на фронті й останній обстріл Харкова – дві російські бомби зруйнували гіпермаркет та вбили й поранили десятки людей.

«Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки й відчутного примусу Росії до миру всіма засобами», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що підписана сьогодні двостороння безпекова угода фіксує, що Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги цього року. Ще 5 млрд євро наша країна отримає впродовж наступних трьох років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

«Ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проєкти обовʼязково додадуть сили нашим народам – і не лише військової, але й економічної – це нові робочі місця. І хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів і броньованої техніки», – підкреслив він.

Президент також подякував Іспанії за незмінну підтримку руху України до Євросоюзу й НАТО та Педро Санчесу – за підтвердження його участі в Глобальному саміті миру.

«Цей Саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий і надійний мир. Не просто якусь паузу між російськими ударами, а справді мир. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії РФ, може продемонструвати на Саміті свою справжню зацікавленість у мирі», – акцентував Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Іспанії наголосив, що безпекова угода демонструє рішучість Іспанії надалі підтримувати Україну в оборонній та фінансовій сферах, а також брати участь у її відбудові та розмінуванні.

«Ви можете розраховувати на Іспанію у вашій боротьбі за мир на основі тих цінностей, які нас об’єднують через Cтатут ООН: це воля, територіальна цілісність, демократія. Сподіваюсь, ми будемо разом у ЄС у найближчому майбутньому», – сказав Педро Санчес.

Також він зазначив, що Іспанія вже підготувала нову партію танків Leopard та снарядів, яких потребують Збройні Сили України.