Спільний документ щодо реалізації Формули миру буде підготовлений у листопаді – Андрій Єрмак на зустрічі з послами G20

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися з послами країн G20 в Україні. Захід був присвячений процесу реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського.

У зустрічі взяли участь керівники дипломатичних установ і представники посольств Бразилії, Австралії (онлайн), Аргентини, Великої Британії, Індії, Індонезії, Італії, Кореї, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади. В онлайн-режимі також долучилися посли України у відповідних державах.

Андрій Єрмак зазначив, що процес проведення тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру завершиться цього місяця.

«Результатом кожної із цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке – це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об’єднані в спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада», – розповів він.

За словами керівника Офісу Президента, Україна готова, зокрема, на майданчику саміту G20 обговорити інші пропозиції, які базуватимуться на принципах міжнародного права та Статуту ООН, щодо справедливого закінчення війни.

«Щоб зробити документ, який справді буде спільним і базою для всіх потенційних переговорів. Тоді буде що обговорювати. Адже ми всі прагнемо знати, що необхідно зробити, щоб ми могли сказати, що ця війна закінчилася, а справедливий і тривалий мир повернувся на українську землю», – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави зауважив, що створити необхідні умови для початку результативних переговорів має реалізація Плану перемоги.

Міністр закордонних справ акцентував, що Україна ніколи не підтримає жодних ініціатив, які розроблялися без її участі.

«Нічого про Україну без України. І також жодні ініціативи не мають змагатися з нашою Формулою миру та розділяти міжнародну спільноту. Це наш підхід», – додав Андрій Сибіга.