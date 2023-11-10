Співпраця та єдність усіх, хто цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів – звернення Президента України до учасників Паризького форуму миру

Шановні лідери!

Пані та панове!

Я радий можливості звернутися до вас і вдячний, що в такі складні, турбулентні часи Паризький форум миру залишається дієвим і робить свій внесок у глобальну співпрацю. І – що справді важливо для глобальної стабільності – він зміцнює співпрацю між Європою та Африкою, Азією, Латинською Америкою. Зараз, у наш час, світ стоїть на роздоріжжі. Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс. Страждання, яких зазнає та чи інша нація, можуть затягнути у прірву сусідні народи. Але світ не приречений на катастрофи й страждання. Ми здатні зробити правильний поворот!

Саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів. У цьому важлива кожна нація! Про це важливо пам'ятати. Немає кількох «великих», які нібито можуть щось вирішувати за всіх у світі. Усі народи рівні, і кожен народ заслуговує на повагу. Тільки такий підхід може реалізувати право кожної дитини кожного народу на світ, у якому буде більше прикладів досягнення миру, ніж історій його руйнування.

Тому, коли я пропонував Українську формулу миру, щоб захистити наш народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру, я розраховував на глобальні зусилля, на об'єднання світової більшості, на співпрацю, яка об'єднує всі континенти. І поступово ми цього досягаємо.

Я вдячний кожному з вас, хто підтримує ці зусилля! І закликаю вас примножувати єдність і спільні зусилля заради того, щоб дати світові необхідні відповіді на наявні глобальні питання. Складні питання. Але немає таких труднощів, які не можна було б подолати єдністю людей.

Я дякую Франції та особисто Президенту Макрону за непохитну віру в глобальну співпрацю, за нові формати такої співпраці, за їхню невичерпну енергію в роботі над об'єднанням світу. Еммануелю, дякую тобі за те, що твоє бачення безпечнішого світу перетворилося на реальні дії.

Шарлю, пане Президенте, дякую тобі за твоє лідерство й за те, що спрямовуєш силу Європи на глобальне благо. І дякую всім лідерам, які присутні тут, на форумі, і нашим колегам, які так само цінують єдність і консолідовану роботу. Нехай наші спільні зусилля будуть плідними!

Дякую за увагу!

Слава Україні!