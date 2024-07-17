Співпраця з регіонами та відновлення енергетичної інфраструктури: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба провів зустріч із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Олексій Кулеба подякував Послу за його позицію та постійну допомогу з боку Японії.

«Зараз країна-партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Надважливо, що увага японських партнерів зосереджена на Харківщині. Це регіон, який щодня під обстрілами. Ворог систематично бʼє по критичній інфраструктурі області. І нам потрібно разом, обʼєднуючи зусилля, підготуватися до опалювального сезону», – зазначив Олексій Кулеба.

Кунінорі Мацуда засудив атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема нещодавній удар по дитячій лікарні «Охматдит», і висловив солідарність та підтримку Україні.

Окремо під час зустрічі обговорили реформування децентралізації в Україні.

Посол відзначив важливість співпраці українських областей, міст і громад з їхніми японськими партнерами для відновлення та відбудови нашої країни. Він також наголосив на успіхах України під час Конференції з питань відновлення України, Саміту миру та самітів G7 і НАТО.

Олексій Кулеба запросив Посла долучитися до брифінгів, які проводитимуть що два тижні разом із представниками Офісу Президента України, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та дипломатичних установ. Брифінги будуть присвячені оперативному реагуванню на запити громад і координації з міжнародними партнерами.