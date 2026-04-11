Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне – щоб можна було повернути додому, в Україну.

Вдячний усім, хто працює заради обмінів: усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС, звісно, армії, а найбільше – кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Ваша сміливість, воїни, – це гарантія, що зможемо повертати людей.

Військові полонені, цивільні – про всіх памʼятаємо. Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні з нашої сторони всю роботу для цього виконуємо.

Детально говорили вчора і сьогодні з Головнокомандувачем, секретарем РНБО, також зі Службою безпеки України про режим тиші зараз, на Великдень. Україна пропонувала це вже неодноразово, і добре, щоб дійсно вийшло. Великдень має бути часом безпеки, часом миру. Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й далі. Ми дали цю нашу пропозицію Росії, і, якщо Росія знов обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче.

Україна буде діяти дзеркально. Завдання визначені для нашої армії. Якщо російських ударів не буде, то не буде і наших відповідей. Ми памʼятаємо, як було в подібних ситуаціях раніше, і чітко знаємо, з ким маємо справу. Якщо не буде російських ракет, не буде російських дронів, будемо теж дотримуватись тиші в небі. Для фронту завдання аналогічне. Але право на відповідь у кожного українського підрозділу є.

Наш пріоритет – це реальна безпека. Щодо можливості продовжити припинення вогню сигнал росіянам доведений.

Окремо працюємо і з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами.

У понеділок буде детальна доповідь Рустема Умєрова по всіх домовленостях на Близькому Сході, у Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном – по нашому експорту безпекових можливостей. Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України і кажуть про це – що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, і вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров вже в Україні – погоджуємо драфти угод.

І ще сьогодні була доповідь Премʼєр-міністра України Юлії Свириденко, і енергетика – це перший пріоритет у внутрішній роботі зараз. Дуже важливо, що енергосистема працює, працює дуже непогано, нам вдалося додати генерації.

Дякую всім, хто працює, щоб цей Великдень був зі світлом.

Слава Україні!