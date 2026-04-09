Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані – звернення Президента
Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані – звернення Президента

9 квітня 2026 року - 16:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Підготовка до зими, стійкість громад, переговори для досягнення миру й посилення підтримки України: Президент під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів про пріоритети роботи

9 квітня 2026 року - 18:34

Володимир Зеленський відзначив нагородами представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій і вручив почесні відзнаки «Місто-герой України»

9 квітня 2026 року - 17:51

Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані – звернення Президента

9 квітня 2026 року - 16:28

Президент поспілкувався з представниками угорської громади Закарпаття

9 квітня 2026 року - 15:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Закарпатської області
Робоча поїздка Президента до Закарпатської області

9 квітня 2026 року - 15:58

Перейти до всіх галерей

Підготовка до зими, стійкість громад, переговори для досягнення миру й посилення підтримки України: Президент під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів про пріоритети роботи

9 квітня 2026 року - 18:34

Підготовка до зими, стійкість громад, переговори для досягнення миру й посилення підтримки України: Президент під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів про пріоритети роботи

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, під час якого обговорили важливі питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Глава держави наголосив: важливо, що країна гідно пройшла цю важку зиму. За словами Президента, це потребувало великих зусиль усіх українців, насамперед наших воїнів. 

«Хочу, щоб ми їм подякували – всім хлопцям і дівчатам, які багато чого зробили. Також хочу подякувати громадам, керівництву, цивільним. І, безумовно, бізнесу, представникам різних підприємств, які працювали, захищали бізнес, захищали нашу державу, наповнюючи бюджет», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив те, що Верховна Рада ухвалила рішення, необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, просування євроінтеграції та виконання зобов’язань України перед партнерами. Триває підготовка важливих міжнародних зустрічей найближчим часом, що мають посилити оборонну та фінансову підтримку нашої країни.

За словами Глави держави, один із основних пріоритетів – підготовка до наступної зими та реалізація планів стійкості, які підготували всі українські регіони. Володимир Зеленський закликав усі громади приділяти особливу увагу захисту людей і критичної інфраструктури.

«Знаємо, що планує ворог, але ми йдемо своїм шляхом, посилюємо себе. Але паралельно є і дипломатичний трек. До зими треба готуватися в будь-якому випадку і відновлювати нашу енергетичну спроможність, коли б не закінчилася ця війна. Будемо робити все, щоб вона закінчилася справедливим миром якомога раніше», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що зараз команда України доопрацьовує гарантії безпеки, зокрема щодо фінансування української армії після закінчення війни та отримання необхідних систем ППО.

«І також найскладніше питання – це реакція США на повторну агресію з боку Росії, якщо така агресія буде відбуватися. Яка конкретно буде реакція США або США і європейських колег – над цими питаннями ми ще працюємо», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент також розповів про домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Україна готова ділитися своїм досвідом у захисті від повітряних загроз та атак на об’єкти критичної інфраструктури, активно співпрацювати в оборонній сфері й водночас розраховує на допомогу в посиленні своєї енергетичної безпеки.

Робоча поїздка Президента до Закарпатської області

9 квітня 2026 року - 15:58
Версія для друку