На Закарпатті Кирило Буданов зустрівся з українцями, які навчаються в обласному центрі підготовки до національного спротиву

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук зустрілися з українцями, які проходять навчання в Закарпатському обласному центрі підготовки населення до національного спротиву.

Ознайомилися з організацією навчального процесу, зокрема з тактичною та вогневою підготовкою, тактичною медициною, інженерною справою, зв’язком і роботою з дронами.

Керівник Офісу Глави держави поспілкувався з цивільними, які проходять навчання, та відзначив грамотами керівника Центру та інструкторів за внесок у підготовку громадян до національного спротиву.

Також Кирило Буданов та Ірина Верещук зустрілися з ветеранами, звільненими з полону військовими та командою ветеранського й адаптивного спорту Gladiator. Обговорили відновлення, адаптацію та підтримку ветеранів.

«Є низка проблемних питань: від соціального забезпечення до бюрократичних перепон. Визначили кроки для обласної влади та завдання, які маємо виконати на центральному рівні. Турбота про ветеранів – це не гасло, а наш обов’язок», – зазначив керівник Офісу Президента.