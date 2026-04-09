Офіс:

Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані – звернення Президента
9 квітня 2026 року - 16:29

На Закарпатті Кирило Буданов зустрівся з українцями, які навчаються в обласному центрі підготовки до національного спротиву

10 квітня 2026 року - 13:22

Україна застосувала санкції проти п’ятьох російських культурних пропагандистів, пов’язаних із участю держави-агресорки у Венеційській бієнале

10 квітня 2026 року - 10:33

Підготовка до зими, стійкість громад, переговори для досягнення миру й посилення підтримки України: Президент під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів про пріоритети роботи

9 квітня 2026 року - 18:34

Володимир Зеленський відзначив нагородами представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій і вручив почесні відзнаки «Місто-герой України»

9 квітня 2026 року - 17:51

Робоча поїздка Президента до Закарпатської області
9 квітня 2026 року - 15:58

На Закарпатті Кирило Буданов зустрівся з українцями, які навчаються в обласному центрі підготовки до національного спротиву

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук зустрілися з українцями, які проходять навчання в Закарпатському обласному центрі підготовки населення до національного спротиву.

Ознайомилися з організацією навчального процесу, зокрема з тактичною та вогневою підготовкою, тактичною медициною, інженерною справою, зв’язком і роботою з дронами.

Керівник Офісу Глави держави поспілкувався з цивільними, які проходять навчання, та відзначив грамотами керівника Центру та інструкторів за внесок у підготовку громадян до національного спротиву.

Також Кирило Буданов та Ірина Верещук зустрілися з ветеранами, звільненими з полону військовими та командою ветеранського й адаптивного спорту Gladiator. Обговорили відновлення, адаптацію та підтримку ветеранів.

«Є низка проблемних питань: від соціального забезпечення до бюрократичних перепон. Визначили кроки для обласної влади та завдання, які маємо виконати на центральному рівні. Турбота про ветеранів – це не гасло, а наш обов’язок», – зазначив керівник Офісу Президента.

