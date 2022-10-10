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Ми – українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо зруйноване – звернення Президента Володимира Зеленського
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Сполучені Штати солідарні з Україною та засуджують злочини російського агресора – зустріч Президента й керівника Офісу Глави держави з Послом США

10 жовтня 2022 року - 18:03

Сполучені Штати солідарні з Україною та засуджують злочини російського агресора – зустріч Президента й керівника Офісу Глави держави з Послом США

Президент Володимир Зеленський і керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провели зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної  місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом.

Бріджит Брінк наголосила, що США різко засуджують російські удари по об’єктах української інфраструктури та мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні.

Посол зазначила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

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