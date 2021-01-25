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США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі – Андрій Єрмак

13 лютого 2021 року - 09:36

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю програмі «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна».

Відповідаючи на запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу, він зазначив: «У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників».

Керівник Офісу Президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віце-президент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, «дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні». Тому, на думку Андрія Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

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