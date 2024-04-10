Стартував проєкт Reintegration Management Program за підтримки Офісу Президента України

Понад 100 учасників розпочинають навчання в проєкті з підготовки фахівців управлінської ланки для деокупованих територій (Reintegration Management Program). Це один із кроків, які за дорученням Президента України Володимира Зеленського розробили для ефективної реінтеграції Криму одразу після звільнення півострова.

«Коли ми проаналізували напрями й підрахували потребу в кількості працівників для деокупованого регіону, а також урахували необхідний рівень фахової підготовки, стало зрозуміло, що потрібно розпочинати готувати кадровий резерв уже зараз, оскільки необхідну кількість неможливо навчити одномоментно», – розповіла постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час церемонії відкриття.

Вона зазначила, що вже зараз запустили спільний із Національним агентством України з питань державної служби експериментальний проєкт, щоб мати резерв держпрацівників для роботи на деокупованих територіях. Створили освітні програми «Постконфліктне урядування» та «Урядування на повоєнних територіях» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, онлайн-курс для держслужбовців «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму».

Участь у відкритті також узяли перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко та президентка Бізнес-школи Міжнародного інституту менеджменту Ірина Тихомирова. Учасники обговорили основні напрями реінтеграційних політик держави після деокупації, зокрема: відновлення органів публічної адміністрації та кадрове забезпечення; притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки; верифікацію документів і рішень окупаційних судів; гуманітарну політику та демілітаризацію освітньої, культурної сфер; економічне відновлення.

Програму ініціювало Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, реалізує Бізнес-школа МІМ за підтримки Офісу Президента України та проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».