Стати підприємцем відтепер можна онлайн за 10 хвилин

На порталі «Дія», який запустило Міністерство цифрової трансформації України, вже доступні онлайн 27 публічних послуг, серед яких – і перші спрощені послуги для фізичних осіб – підприємців.

«Кожен українець і я особисто стикався з, м'яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Переведення послуг в онлайн –прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми й працюємо», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Можливість отримати публічні послуги від держави просто, швидко й не виходячи з дому є надзвичайно важливою в період вимушеного карантину.

«Раніше, щоб відкрити ФОП, необхідно було заповнити складну форму з 58 рядків – тепер їх лише 12. Так само стало значно простіше та швидше змінити види підприємницької діяльності чи взагалі припинити її. Вірю, що таке спрощення у наданні державних послуг сприятиме підприємництву, боротьбі з корупцією та найголовніше – зростанню економіки нашої держави», – переконаний віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, на заповнення заявки загалом людині знадобиться до 10 хвилин.

Створена Міністерством цифрової трансформації система дає змогу швидко та оперативно опрацьовувати запити та здійснювати реєстрацію фактично автоматично. До 2024 року всі державні послуги будуть доступні громадянам на єдиному порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/).

Українці, які вже скористалися послугами на порталі у власному кабінеті громадянина, можуть перевірити стан надання цих послуг та наявну інформацію про себе з п’яти державних реєстрів. Також у кабінеті доступні документи, що відображаються у мобільному додатку «Дія». Наразі це – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Цифровізація України – це ініціатива та одна з ключових цілей Президента Володимира Зеленського для подолання корупції та допомоги розвитку бізнесу в країні.