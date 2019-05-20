Стенограма зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій, 21 травня 2019 року

У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року.
30 травня 2019 року - 20:38
30 травня 2019 року - 20:19
30 травня 2019 року - 18:19
30 травня 2019 року - 16:57
29 травня 2019 року - 19:54
30 травня 2019 року - 20:19
У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року.