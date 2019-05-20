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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини

30 травня 2019 року - 20:38

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Стенограма зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій, 21 травня 2019 року

30 травня 2019 року - 20:19

У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року.

Стенограма - docx - 67.83 kb
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