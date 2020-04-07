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Сторони ТКГ досягли принципових домовленостей щодо взаємного звільнення осіб

8 квітня 2020 року - 20:54

За дорученням Президента України Володимира Зеленського українська сторона в Тристоронній контактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак звернувся до учасників консультацій: «Я вдячний, що була підтримана наша пропозиція працювати, орієнтуючись на результат та в більш інтенсивному режимі, зокрема в підгрупах, та обговорювати всі питання, щоб якнайшвидше досягти домовленостей. Україна прагне підвищити результативність засідань Тристоронньої контактної групи. Ми хочемо більш вагомих рішень, які допоможуть вирішити безпекові та гуманітарні проблеми на Донбасі».

За його словами, першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на вирішення безпекових і гуманітарних питань. Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного та безстрокового дотримання режиму припинення вогню на сталій основі.

Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Під час відеоконференції сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

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