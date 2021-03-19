Стратегічне партнерство України та Литви є міцним і непорушним – Володимир Зеленський

Україна та Литва мають міцні відносини, основою яких є підтримка та партнерство, наголосив Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою за підсумками сьогоднішніх перемовин у Києві.

Він зазначив, що під час засідання Ради Президентів сторони обговорили широкий спектр питань та пріоритетів співпраці.

«Литва для України – це не лише партнер, однодумець, союзник, а й справжній друг. Є такий вислів: «Друг пізнається в біді». У 2014 році, коли в Україну прийшла біда, прийшла війна, ми чітко побачили, хто насправді є другом. Хто готовий без вагань і страху стати з нами на наш бік – бік правди. Литва була саме такою країною», – зазначив Глава держави, додавши, що Україна завжди це пам’ятатиме.

Володимир Зеленський нагадав, що нинішній рік у двосторонніх відносинах буде знаковим: відбудеться Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України, перший саміт Кримської платформи, а в грудні країни відзначатимуть 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литвою.

Глава Української держави подякував Литві та всьому її народу за незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності, адже вона знає, яких непростих зусиль наша країна докладає для настання миру на Донбасі та деокупації Криму.

«Ми вдячні за позицію Литви щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ, які мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, під час перемовин сьогодні було відзначено тривожні тенденції для безпекової ситуації на сході України, зростання провокацій та спроби зірвати перемир’я, відсутність прогресу у реалізації Мінських угод з боку Росії, що доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти на поведінку Російської Федерації.

Тож Україна ініціює створення в Києві міжнародного майданчика – Кримської платформи, нагадав Глава Української держави та подякував Литві за готовність до практичної й активної участі в ній.

«Переконаний, що всі демократичні країни світу, що поважають міжнародне право, мають об’єднатися: для захисту прав наших громадян, для захисту кримчан і деокупації півострова. Але навіть вирішивши питання Криму й відновивши справедливість, світ не може бути певним, що більше жодна країна не постраждає від окупації. Тому ще одна важлива мета платформи – це пошук і розробка механізмів, які в майбутньому дадуть змогу дієво та швидко протидіяти будь-яким спробам окупації будь-яких територій на планеті», – резюмував Глава Української держави.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда зазначив, що його країна завжди була поруч у часи, коли Україна ставала на захист своєї свободи. Так є й нині, констатував він.

«І тепер на українській землі я кажу – Литва з вами. Я оголошую тверду підтримку українському суверенітету й територіальній цілісності, євроатлантичній інтеграції України. І сьогодні я констатую із задоволенням, що цю підтримку ми ствердили Спільною декларацією, яку підписали з Президентом Зеленським», – сказав він.

Гітанас Наусєда також зазначив, що Литва бачить агресію Росії проти України та зростання кількості порушень і завжди підтримувала й підтримуватиме прагнення України боротися з агресором.

Він також висловив підтримку ініціативи Президента України щодо створення Кримської платформи та закликав світову спільноту продовжувати політику санкцій щодо країни-агресора.

«Ми висловлюємося за втілення Мінських угод, але не можемо спокійно дивитися на те, що Росія не дотримується своїх зобов’язань. Ми не бачимо намагань Росії закінчити війну на Донбасі й тому запрошуємо демократичні держави посилювати санкції проти Росії. Литва не визнає анексії Криму й активно декларує, що це злочин, у європейських інституціях і в ООН. Ми кажемо: Крим – це Україна. Ми підтримуємо українську ініціативу створити Кримську платформу, яка не визнає анексії Криму», – підсумував Гітанас Наусєда.

Президент Литви також повідомив, що Ukraine Reform Conference відбудеться у Вільнюсі 6 липня, і Глава Української держави вже дав свою згоду на участь у ній.

«Цей захід стане прекрасною нагодою обговорити підтримку України міжнародною спільнотою», – додав очільник Литви.