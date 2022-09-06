Створення інфраструктури кібербезпеки дало змогу захистити українські веб-ресурси та бази даних від російських атак – Володимир Зеленський під час спілкування з керівниками американського бізнесу

Завдяки професіоналізму українських ІТ-фахівців і допомозі іноземних партнерів, зокрема таких компаній, як Amazon, українські веб-ресурси та бази даних були захищені від потужних атак, які здійснювалися з території РФ та Білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з керівниками великого американського бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE).

«Збереження наших даних, захист даних – як державних органів, так і приватних компаній – було дуже важливим фундаментальним кроком», – повідомив він.

Глава держави зазначив, що після початку повномасштабної війни вистояли навіть ті українські сайти, які зазнали найпотужніших кібератак, зокрема портал Національного банку, сайти міністерств, Офісу Президента України. Також було захищено дані щодо постачання зброї.

Як наголосив Володимир Зеленський, це стало можливим завдяки побудові інфраструктури кібербезпеки, що було пріоритетом з початку його президенства, адже Україна мала захиститися від російських кібератак.

«Тому ми створили Міністерство цифрової трансформації України. І в кожній державній інституції, у кожному міністерстві, незалежно від того, чим воно займається, сьогодні побудована вертикаль управління, де є спеціальний СЕО, заступник із цифровізації. І ця мережа, яку ми побудували, спрацювала», – розповів Президент.

Він зауважив, що в державну структуру були інтегровані найкращі ІТ-фахівці з ринку. А щоб платити їм ринкові зарплати, використовувалися різноманітні грантові програми.

Глава держави також висловив переконання, що інвестиції в Україну є вигідними як для великого бізнесу, так і для нашої країни, оскільки в Україні з’являтимуться нові робочі місця, а бізнес отримає чудові результати завдяки розумним і професійним українським фахівцям.

«Наші люди вільні, креативні, вони вкладають свій інтелект у стартапи», – зазначив він.

Напередодні війни українська сторона ухвалила рішення щодо можливості тимчасового зберігання даних за кордоном, і компанія Amazon першою відреагувала на повномасштабне вторгнення й запропонувала Україні необмежений і безкоштовний сервіс для зберігання державних реєстрів. У перші тижні війни 36 українських органів влади перенесли понад 60 своїх критичних реєстрів та систем на ресурси Amazon, серед них – Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я, системи ProZorro, Всеукраїнська школа онлайн тощо. Таким чином компанія Amazon дала змогу створити надійну резервну інфраструктуру для України.

На 6-й день війни, 1 березня, російська ракета вдарила по Національному центру резервування даних у середмісті Києва. У центрі зберігаються резервні копії держреєстрів. Але жоден базовий реєстр та жодна критична держпослуга не були зупинені, а держава стабільно працювала та швидко реагувала на виклики війни. Таким чином функціонування держави було виведене з-під фізичного та віртуального удару агресора.