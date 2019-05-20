Судова реформа та її результати будуть ревізовані – заява заступника Глави АП Руслана Рябошапки

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Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема «реформованими») судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону.

Ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою.

Вважаємо, що наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього Президента України.  

У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної «судової реформи» та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Крім того, як і все українське суспільство, ми очікуємо швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення.

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