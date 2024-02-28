Світ, у якому терор виграє, не сподобається нікому, саме тому Путін повинен програти – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше. Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок.

Були хороші перемовини в Албанії – як завжди, принципова підтримка. І не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане Прем’єр-міністре Рамо, іще раз вдячний.

Провели вже другий саміт у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії. Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії. І вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу.

Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо Формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив говорили в Саудівській Аравії зі Спадкоємним принцом. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у розв’язанні глобальних питань – саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права й недопущення агресій. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проєкти із Саудівською Аравією. Цінуємо таку співпрацю. І важливо, щоб наші команди достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що нас посилить – обидві наші держави.

Провів сьогодні й нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів.

Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного – не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей.

Я дякую всім, хто допомагає!

Дякую всім, хто на бойових постах, на бойових завданнях, у бою зараз. Красногорівка, Новомихайлівка, Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївський, Південні напрямки. Варто пам’ятати: глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів, усього нашого народу. Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але всі розуміють і бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, у якому терор виграє, не сподобається нікому, і саме тому Путін повинен програти. Наші люди в Україні здатні це забезпечити – за достатньої підтримки. Підтримки тим, що вже є у світу на складах зброї, у нормах міжнародного права та в розумінні лідерів.

Слава та вдячність усім нашим героям! Та хай буде світлою й вічною пам’ять кожного нашого воїна – кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя заради України.

Слава Україні!