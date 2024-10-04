Там, де школа, є впевненість у майбутньому: Президент зустрівся з освітянами з прикордонних регіонів

Напередодні Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський у Сумах зустрівся з педагогами із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

«Це дуже важливий день для кожного з нас. Особливо ми це розуміємо в такі складні часи війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість роботи вчителів у тих областях, які межують із державою-агресоркою.

«Люди кажуть: там, де є церква, там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа, є впевненість у майбутньому», – додав Президент.

Глава держави подякував педагогам за те, що вони продовжують працювати в Україні й цим роблять внесок у її безпеку.

Володимир Зеленський відзначив освітян державними нагородами: Вячеслава Харченка, завідувача кафедри Національного аерокосмічного університету ім. Миколи Жуковського «Харківський авіаційний інститут», – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; Валерія Каркачова, майстра виробничого навчання Сумського хіміко-технологічного центру професійно-технічної освіти, та Олену Семеног, професорку кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка, – медалями «За працю і звитягу».

Президент також присвоїв почесні звання: «Заслужений працівник освіти України» – Віктору Завадському, учителеві Олександрівського ліцею, та Віталіні Мисловець, учительці Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка; «Заслужений працівник освіти України» – Тетяні Дорошенко, завідувачці кафедри Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Тараса Шевченка, Василю Карпуші, ректорові Сумського державного університету, Валентині Москаленко, доцентові кафедри Національного університету «Чернігівська політехніка», Ніні Рудник, директорці Гончарівського ліцею ім. героя АТО Дмитра Степанченка, та Олені Устименко-Косоріч, професорці кафедри Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка; «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» – Андрію Євтифієву, старшому викладачеві кафедри НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Крім того, Володимир Зеленський вручив сумській школярці Нікіті Савічевій, яка торік урятувала з пожежі молодших братів і сестру, медаль «За врятоване життя».