Таїланд долучився до проєкту українських книжкових поличок

У міській бібліотеці Бангкока відкрилася українська книжкова поличка. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Вдячна Таїланду, що таким чином став 59-ю країною нашого всесвітнього проєкту, який охоплює вже понад 250 поличок і 57 тисяч книг», – зазначила дружина Президента.

Перша леді розповіла, що серед 60 художніх, історичних, наукових і дитячих видань на поличці, зокрема, є збірка «Душа землі: історія України в десяти віршах» – книга з творами українських поетів, уперше перекладених тайською мовою.

Упродовж останнього місяця також з’явилося ще дві книжкові полички в Польщі: у Сілезькій воєводській бібліотеці (Катовиці) та в Поморській бібліотеці ім. Станіслава Сташиця (Щецин); три – в Угорщині: у міській бібліотеці ім. Лайоша Катони (Вац), бібліотеці ім. Іштвана Вардаї (Кішварда) та міській бібліотеці (Загонь); одна – в Португалії, у бібліотеці міста Санта-Марія-да-Фейра; а також у ПАР, у Національній бібліотеці Південної Африки.

«Дякую нашим консульствам та посольствам. Українські книжки йдуть і їдуть за українцями й до українців. А заразом знайомлять із нашими першоджерелами друзів у різних країнах, які хочуть знати про нас не тільки з новин, а й із літератури, наукових робіт, книжкового спадку», – підсумувала Олена Зеленська.