Темою четвертого Саміту перших леді та джентльменів стане безпека дітей

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня у Києві. Про це Олена Зеленська розповіла під час пресконференції, присвяченої майбутній події.

На зустрічі з журналістами також були присутні: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

«Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям», – сказала дружина Президента України.

Вона розповіла, що тема цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів – «Безпека дітей». Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті. Перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

«Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна», – зазначила перша леді.

На Саміті вперше презентують результати масштабного соціологічного дослідження «Ключові загрози для дітей», яке провели спеціально для заходу.

Саміт перших леді та джентльменів – щорічна міжнародна подія, яку ініціювала Олена Зеленська у 2021 році. Це глобальна платформа, що об’єднала перших леді та джентльменів для подолання викликів світового масштабу.

Під час першого Саміту започаткували міжнародну платформу для розв’язання гуманітарних проблем. Другий захід дав змогу зібрати понад 6 мільйонів доларів на 92 машини швидкої допомоги. На полях третього Саміту, який відбувся торік, заснували унікальне медичне партнерство. Тоді ж українські та іноземні клініки уклали 25 меморандумів про медичну співпрацю, зараз їх уже 44.