Термін «смотрящі за шахтами» має зникнути разом із самим явищем – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання найближчим часом провести повний фінансовий та кадровий аудит державних вугільних підприємств, а також створити Координаційний центр з трансформації вугледобувної галузі.

Під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України Глава держави зазначив, що реформа цієї сфери триває вже 15 років, але нічого так і не змінилося.

За його словами, за цей час державні дотації у галузь склали майже 75 мільярдів гривень, однак це не привело до створення нових виробництв та робочих місць. Натомість відбулося нарощування боргів держави перед вугільними підприємствами.

«Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а натомість отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули. І чудово розуміємо її складові: це і корупція, і неефективне управління, і багато іншого. Термін «смотрящі за шахтами» має зникнути разом із самими «смотрящими», – заявив Президент.

Він зауважив, що однією з причин такої ситуації у вугільній галузі стала корупція на шахтах, а саме – на закупівлях, обсягах видобутку, зарплатах тисячам людей, яких немає не лише на робочому місці, а й взагалі у країні.

«Замість інвестицій у безпеку шахтарів, інвестицій у модернізацію та вчасну виплату зарплат хтось заробляє мільйони. Я б навіть сказав «заробляв», бо «лавочка» повинна бути закрита», – наголосив Глава держави й поставив завдання міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю в найкоротший термін провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств. Міністр має публічно прозвітувати про результати цього аудиту та передати їх до правоохоронних органів.

Також за завданням Президента уряд має створити Координаційний центр з трансформації вугледобувної галузі на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій України Денисом Шмигалем, до складу якого увійдуть представники вугільних підприємств, місцевої влади, голови держадміністрацій відповідних областей. «Проблеми подальшого розвитку галузі мають вирішуватись системно», – зауважив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави зазначив, що сьогодні Україна видобуває вугілля більше, ніж може продати. Тому перед профільним міністерством стоїть завдання – визначитися, яким має бути енергобаланс країни, і яка в ньому частка теплової генерації.

«Має бути гарантований ринок збуту вугілля. Цей ринок збуту – українські ТЕС. Далі – держава має захистити українське вугілля. Потрібен довгостроковий енергетичний баланс: маємо зрозуміти, скільки вугілля нам потрібно на наступні 10 років. Управління вугільною галуззю має бути без корупції, з ефективним менеджментом, що інвестує у виробництво та розвиток робітників», – пояснив Президент.