Тиск на Росію може змусити державу-агресорку піти на припинення вогню – Володимир Зеленський

РФ поки не хоче йти на повне та безумовне припинення вогню, але тиск на неї, насамперед з боку США, все одно приведе до цього. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Дніпровщини.

«Україна продемонструвала – і всі на цьому наголошують – готовність до повного й безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і «рускіє» не мають права ставити будь-які умови», – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна проти зняття санкцій з РФ в обмін на згоду щодо припинення вогню. І цю позицію підтримують європейські партнери.

Зараз багато хто у світі бачить, як Росія ухиляється від припинення вогню. За словами Глави держави, окупанти хочуть досягти певних територіальних перемог. Про це, зокрема, свідчили плани щодо наступальних дій на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Але реалізувати їх не вдалося.

«Я думаю, що посилений тиск і діалог американців із ними приведе все одно до припинення вогню», – підсумував Володимир Зеленський.