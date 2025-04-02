Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні – Дніпро, робоча поїздка, багато різних зустрічей, дуже змістовно – звернення Президента
Сьогодні – Дніпро, робоча поїздка, багато різних зустрічей, дуже змістовно – звернення Президента

2 квітня 2025 року - 15:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Підвищення конкурентоспроможності українських виробників і повоєнний розвиток економіки: Президент зустрівся з бізнесом Дніпровщини

2 квітня 2025 року - 16:48

Тиск на Росію може змусити державу-агресорку піти на припинення вогню – Володимир Зеленський

2 квітня 2025 року - 16:37

Сьогодні – Дніпро, робоча поїздка, багато різних зустрічей, дуже змістовно – звернення Президента

2 квітня 2025 року - 15:28

Глава держави обговорив ветеранську політику з амбасадорами проєкту Титани.UA

2 квітня 2025 року - 15:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Дніпровщину
Робоча поїздка Президента на Дніпровщину

2 квітня 2025 року - 13:09

Перейти до всіх галерей

Тиск на Росію може змусити державу-агресорку піти на припинення вогню – Володимир Зеленський

2 квітня 2025 року - 16:37

Тиск на Росію може змусити державу-агресорку піти на припинення вогню – Володимир Зеленський

РФ поки не хоче йти на повне та безумовне припинення вогню, але тиск на неї, насамперед з боку США, все одно приведе до цього. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Дніпровщини.

«Україна продемонструвала – і всі на цьому наголошують – готовність до повного й безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і «рускіє» не мають права ставити будь-які умови», – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна проти зняття санкцій з РФ в обмін на згоду щодо припинення вогню. І цю позицію підтримують європейські партнери.

Зараз багато хто у світі бачить, як Росія ухиляється від припинення вогню. За словами Глави держави, окупанти хочуть досягти певних територіальних перемог. Про це, зокрема, свідчили плани щодо наступальних дій на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Але реалізувати їх не вдалося.

«Я думаю, що посилений тиск і діалог американців із ними приведе все одно до припинення вогню», – підсумував Володимир Зеленський.

ф

Робоча поїздка Президента на Дніпровщину

2 квітня 2025 року - 13:09
Версія для друку