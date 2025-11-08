Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати війну — звернення Президента

Шановні українці, українки!

Тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний.

Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям, також і іншим у світі. Слабкість реагування на російську наглість дає мотив Росії продовжувати війну. Потрібно стільки санкцій, стільки тиску, стільки підтримки життю, щоб у Росії не залишилися засобів до існування в умовах війни.

Основною мішенню цього удару були наші міста, наша енергетика, наші люди. На жаль, є загиблі. В Дніпрі російський дрон ударив просто по будинку, станом на зараз відомо, що в місті три людини загинули. На жаль, є загиблий також і в Харкові. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким.

Залучені всі служби. Від ночі я на звʼязку з усіма відповідальними посадовцями, і вони повинні максимально оперативно відновити постачання електрики, постачання води, тепла в тих містах, де були пошкодження. Урядовці повинні бути в регіонах: у Харкові, на Полтавщині, Дніпровщина наша, наша Кіровоградщина, на Донеччині, в Херсоні – в усіх тих регіонах, де зараз потрібно ухвалювати оперативні рішення і допомагати нашим людям. Обласна влада має отримати всю необхідну підтримку із центру.

Я хочу подякувати кожному керівнику з наших громад – усім тим, хто дійсно з людьми. І має бути достатня підтримка людям як на державному рівні, так і на рівні громад. Усе, що потрібно першочергово, має бути.

За цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армійської авіації, мобільних вогневих груп. Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «петріоти», дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, я дякую кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть.

Ще одне. Сьогодні важливий день, професійний день вагомої складової наших Сил оборони – день наших Десантно-штурмових військ. Воїни, без яких не буває дійсно сильних українських результатів. І в кожній дійсно гарячій точці фронту діють наші десантники разом з іншими нашими воїнами. Я хочу подякувати вам, пишаємося вами, і обовʼязково шануємо українських воїнів. Мав честь сьогодні вас нагородити саме тут. Дякую вам!

Слава Україні!