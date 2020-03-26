ТКГ у форматі відеоконференції обговорила безпекову ситуацію на Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.

Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії.

Під час засідання жодних документів підписано не було.