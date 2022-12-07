Дорогі друзі!

Зараз, коли я записую це звернення, завершується 286-й день нашої оборони у повномасштабній війні. І це не звичайний день – це день свята наших Збройних Сил. День, який відзначають мільйони українців – на своїй землі, у своїй державі, під своїм прапором.

Просто відчуйте це: 286-й день повномасштабної війни проти агресора, якого багато хто у світі вважав непереможним... А ми відзначаємо день наших Збройних Сил, а не якісь там свята окупантів.

23 лютого цього року – за день до ескалації російської війни – пані Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку. Це були пророчі слова.

Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян.

Але ж, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури.

Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка. Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе.

Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях. Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії.

Той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки. Відзначаючи день наших Збройних Сил, ми відчуваємо, що здатні це забезпечити. А отже, повинні! Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати.

Саме тому ми потребуємо й надалі такого ж міцного американського лідерства, яке бачимо протягом цих 286 днів і завжди. Вірю, що так і буде.

Дякую вам за увагу! Дякую за цю почесну відзнаку! І дякую кожному американцю за те, що ви завжди допомагаєте тим, хто бореться за свободу!

Боже, благослови Америку!

Боже, благослови Україну!

Слава Україні!