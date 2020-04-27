Треба вчитися жити й працювати у нових умовах – Президент

Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19. Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під його головуванням.

«Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

Водночас на нараді стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.