Треба завжди залишатися щасливими – Президент привітав вихованців центру реабілітації з Днем захисту дітей

У Міжнародний день захисту дітей Президент України Володимир Зеленський привітав вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дитини «Отчий дім» у селі Святопетрівське.

«Ким ви станете – вченими, військовими, інженерами, вчителями – треба завжди залишатися людьми – добрими, чесними, толерантними, сучасними. А головне – щасливими», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до дітей та учасників соціальних проектів центру.

Президент переглянув театральну виставу за участі вихованців закладу. За словами голови Ради Громадської організації «Об’єднання соціальних проектів «Отчий дім» Романа Корнійка, участь дітей у театральних постановках є одним з видів психологічної терапії.

«Для них це театротерапія, можливість знайти себе, реалізувати себе й послужити іншим. За допомогою театротерапії ми намагаємося впливати на суспільство та формувати суспільну думку», – сказав він.

Володимир Зеленський також ознайомився з молодіжним спортивним клубом центру. На його базі працює декілька секцій. Один з вихованців клубу став чемпіоном світу з кікбоксингу й нині тренує своїх учнів.

Крім того, Президент оглянув Центр матері і дитини «Отчого дому», де проходять реабілітацію постраждалі від домашнього насилля.

Володимир Зеленський побував у квартирі, де проживають діти, які готуються до усиновлення. Тут створені умови, максимально наближені до домашніх. Діти показали Володимиру Зеленському свої кімнати.

Роман Корнійко наголосив, що за 24 роки діяльності «Отчого дому» через нього пройшли 3 тис. 284 вихованці. Він подякував Главі держави за закони, які спрощують процедуру усиновлення, та розповів Президенту про вихованців центру, які знайшли своє щастя у родинах.

«Наші діти вчаться радіти життю. Ми хочемо, щоб було краще жити іншим», – зауважив Роман Корнійко.

Діти отримали в подарунок іграшки, солодощі та міні-басейн. Президент натомість одержав від вихованців центру свічки, які вони зробили власноруч.

Довідка. За 24 роки роботи «Отчий дім» розвинувся в цілісну систему програм та проектів, що допомагають у комплексному вирішенні соціальних проблем. Основні напрямки роботи центру – захист права дитини на сім’ю, зміцнення соціально вразливих сімей, підтримка молоді з числа дітей-сиріт, додаткова освіта та розвиток, а також суспільно-правова діяльність. Нині на території «Отчого дому» проживають 95 вихованців.