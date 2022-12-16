Три нові україномовні аудіогіди впроваджені у відомих музеях світу

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про запуск іще трьох україномовних аудіогідів у провідних музеях світу. Проект налічує вже 54 аудіоекскурсії українською.

Аудіогіди українською з’явилися в Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» (Литва), Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія) та у храмі Улувату (Індонезія).

До запуску аудіогіда у Литві Олена Зеленська приєдналася особисто за допомогою відеозв’язку з Києва та презентувала екскурсію разом із першою леді Литви Діаною Наусєдєнє.

«Це буде слово батьківщини для наших тимчасових переселенців, доки вони не можуть повернутися додому. Для наших литовських друзів, братів і сестер українська нехай прозвучить як мова мужності та незламності, наших спільних цінностей», – зазначила дружина Президента України.

Палац Великих князів Литовських – відтворена на початку XXI століття будівля, що вважається наймасштабнішим реставраційним проектом незалежної Литви. У палаці розташовується Національний музей. Він є демонстраційним майданчиком для знахідок археологів і робіт реставраторів.

У Литовській Республіці проект із запуску українських аудіогідів під патронатом дружини Президента України реалізується вже вдруге – першими українською мовою заговорили автобусні екскурсії Вільнюсом та за маршрутом Вільнюс – Тракай.

Талліннський музей лицарських орденів було обрано як перший естонський заклад культури, у якому лунатиме українська, тому що він став лідером серед музеїв за відгуками мешканців та гостей столиці Естонії. Презентувала аудіогід директор музею Катерина Лапіньш, яка повідомила про намір спільно з київським Національним музеєм історії України у Другій світовій війні організувати в Таллінні виставку українських орденів, а також підготувати спільне видання каталогу державних нагород України.

Храм Улувату, розташований у південно-західній частині Балі, на півострові Букіт, був заснований у Х сторіччі та є однією з найвідоміших індуїстських святинь регіону. До початку ХХ століття Улувату могли відвідувати лише члени королівської родини. З огляду на традиційно масовий цільовий туризм з України на о. Балі, де до того ж постійно мешкає близько 6 тис. українських громадян, Посольство України в Індонезії підготувало запуск українського аудіосупроводу на цій популярній туристичній локації.

Втілення проекту зі створення аудіогідів українською мовою в музеях світу за ініціативою першої леді України розпочато у 2020 році. Він активно розвивається з метою підтримки української мови та українців, які опинилися в різних країнах через війну. Аудіогіди українською представлені вже в 35 країнах.

«Після російського нападу в нашого ще довоєнного проекту з упровадження аудіогідів уже далеко не туристичний зміст. У той час як Росія говорить через руйнування, ми будемо говорити до світу й одне до одного через культуру, історію, цінності – матеріальні й духовні», – наголосила Олена Зеленська.