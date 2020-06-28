Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації – Президента України в 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна.

Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, що після запровадження пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня загалом дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.

Впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту «Нормандської четвірки» від 9 грудня 2019 року.

Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту «Нормандської четвірки» в Берліні.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що мешкає на тимчасово окупованій території.

У межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій.

Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

З метою інтенсифікації Мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації «формули Штайнмаєра».

Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).