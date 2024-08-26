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Триває робота зі складання спільного плану для реалізації Формули миру – Андрій Єрмак

27 серпня 2024 року - 14:14

Триває робота зі складання спільного плану для реалізації Формули миру – Андрій Єрмак

Було б правильно, щоби другий Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». 

Він наголосив, що прагнення примусити Росію дотримуватися міжнародного права лежить в основі Формули миру. 

За словами Андрія Єрмака, одразу після закінчення першого Саміту миру розпочалася робота з підготовки тематичних конференцій за участю робочих груп і представників країн Глобального Півдня. 

«Думаю, що за декілька місяців ми закінчимо цю роботу, результатом якої буде складання спільного плану реалізації Формули миру Президента Зеленського. Ми хочемо – і було б правильно, – щоб другий Саміт відбувся саме в одній із країн Глобального Півдня», – сказав керівник Офісу Глави держави. 

Андрій Єрмак також нагадав, що Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод і робота триває. 

«Це нова безпекова екосистема, яка буде трансформуватися надалі до повного членства України в ЄС і НАТО», – додав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна докладає всіх можливих зусиль, щоби повернути додому викрадених Росією дітей. До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналося вже 40 країн. 

Андрій Єрмак також відзначив роботу щодо санкційного тиску: санкції діють, але вони можуть працювати ефективніше. Йдеться про російських пропагандистів, нафтовий сектор та атомну енергетику, унеможливлення «сірого» імпорту електроніки до Росії, зокрема для виробництва ракет.

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