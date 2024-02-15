У Берліні Президент України розпочав переговори з канцлером ФРН

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.