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У Берліні Президент України розпочав переговори з канцлером ФРН

16 лютого 2024 року - 12:40

У Берліні Президент України розпочав переговори з канцлером ФРН

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де почалися його переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

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Робочий візит Президента України до Німеччини

16 лютого 2024 року - 12:31
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