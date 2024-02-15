У Берліні Президент України зустрівся з Федеральним президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до ФРН провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави наголосив, що радий нагоді подякувати Німеччині та її народу за потужну підтримку, яку вони надають Україні в цей складний час.

Володимир Зеленський відзначив увагу до українців, яких Німеччина прихистила після початку повномасштабної російської агресії, та особисту солідарність Франка-Вальтера Штайнмаєра з нашою країною, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.

Президент України ознайомив співрозмовника із ситуацією на фронті й актуальними потребами захисників України у протидії російській агресії.

Володимир Зеленський відзначив велике значення Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписаної сьогодні в Берліні, яка є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Окремо Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь.

Президенти приділили особливу увагу реалізації Української формули миру.

Також вони зупинилися на питанні подальшого розвитку муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною, що має втілюватися в конкретних домовленостях і проєктах. Зокрема, сторони узгодили подальші кроки щодо підготовки до наступної Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні у червні цього року.