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Свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик – виступ Президента України в Національному університеті оборони США
Свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик – виступ Президента України в Національному університеті оборони США

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У Білому домі Президент України зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

12 грудня 2023 року - 23:09

У Білому домі Президент України зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів, зокрема за посилення протиповітряної оборони й допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість нашої країни та її енергосистеми.

Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про українське бачення справедливого миру на основі Формули миру та про процес її імплементації.

Глава держави розповів віцепрезидентці США про забезпечення функціонування «зернового коридору», що надзвичайно сприяє підтриманню глобальної продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки. Він наголосив, що додатковий захист цивільної та критичної інфраструктури є запорукою повернення українців у свої рідні міста й досягнення країною економічної незалежності.

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Робочий візит Президента України до США

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Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Володимир Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, 12 грудня 2023 року.
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