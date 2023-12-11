У Білому домі Президент України зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів, зокрема за посилення протиповітряної оборони й допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість нашої країни та її енергосистеми.

Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про українське бачення справедливого миру на основі Формули миру та про процес її імплементації.

Глава держави розповів віцепрезидентці США про забезпечення функціонування «зернового коридору», що надзвичайно сприяє підтриманню глобальної продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки. Він наголосив, що додатковий захист цивільної та критичної інфраструктури є запорукою повернення українців у свої рідні міста й досягнення країною економічної незалежності.