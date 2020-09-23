У Братиславі відбулася церемонія зустрічі президентів України та Словаччини

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині, розпочав зустріч із Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася на площі перед будівлею Президентського палацу у Братиславі, пролунали гімни двох країн.

Володимир Зеленський і Зузана Чапутова оглянули стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів української та словацької делегацій.

Потому Президент України зробив запис у Книзі почесних гостей і розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової у вузькому колі.