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У Братиславі відбулася церемонія зустрічі президентів України та Словаччини

24 вересня 2020 року - 09:56

У Братиславі відбулася церемонія зустрічі президентів України та Словаччини

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині, розпочав зустріч із Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася на площі перед будівлею Президентського палацу у Братиславі, пролунали гімни двох країн.

Володимир Зеленський і Зузана Чапутова оглянули стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів української та словацької делегацій.

Потому Президент України зробив запис у Книзі почесних гостей і розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової у вузькому колі.

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Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 10:47
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