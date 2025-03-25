У британському парламенті делегація Bring Kids Back UA обговорила повернення дітей, яких незаконно депортувала РФ

Українська делегація розпочала адвокаційний візит до Великої Британії в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Мета візиту – посилити співпрацю країн для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія.

До складу делегації увійшли: заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та очільник громадської організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Делегація провела публічний брифінг для Комітету з міжнародних відносин і оборони Палати лордів, а також закритий брифінг для Комітету із закордонних справ Палати громад. Ішлося про злочини Росії проти українських дітей, зокрема депортації, примусове переміщення, мілітаризацію, русифікацію та перешкоджання поверненню додому.

«Ми повернули 1247 дітей, але щонайменше 1,6 мільйона залишаються під контролем Росії. Якщо це проігнорувати, Росія отримає покоління українців, яке перетворить на знаряддя війни проти свободи та безпеки Європи. Ми маємо зробити все, щоб цього не допустити», – зазначила Дарія Зарівна.

Мар’яна Беца закликала Велику Британію продовжити адвокацію прав дітей, підтримати санкційний тиск проти російських злочинців і допомогти в напрацюванні нових механізмів міжнародної відповідальності.

Проблема повернення депортованих українських дітей обговорювалась і на щотижневому засіданні британського парламенту.

«Викрадення українських дітей – це жахливий злочин, і Велика Британія докладе всіх зусиль, щоб повернути їх додому. Це різке нагадування, що будь-яке мирне врегулювання має передбачати притягнення Росії до відповідальності за її ганебні дії», – сказав Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також українська делегація провела зустріч із директоркою Інституту з прав людини Міжнародної асоціації юристів та співголовою Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA Геленою Кеннеді. Обговорили розширення механізмів для повернення викрадених українських дітей – від розвитку співпраці з нинішніми посередниками до розробки нових інструментів, – роль незаконно депортованих дітей у переговорному процесі та використання заморожених російських активів у Великій Британії для потреб України.

Системне порушення прав українських дітей з боку Росії та шляхи посилення міжнародного тиску для якнайшвидшого повернення юних українців додому делегати висвітлили й під час зустрічі з Групою міжпартійної підтримки України в британському парламенті. До об’єднання входять представники всіх парламентських політичних сил, широке коло яких безпосередньо формує політику Великої Британії щодо України.

Під час усіх зустрічей делегація наголошувала, що повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей має залишатися серед ключових питань у міжнародному порядку денному, зокрема в межах майбутніх мирних переговорів. Це критично важливо для досягнення справедливого та сталого миру.