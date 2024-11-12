У Брюсселі представили ініціативу Президента України Bring Kids Back UA новообраним депутатам Європейського парламенту

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна презентувала у Європейському парламенті ініціативу Глави Української держави Bring Kids Back UA, а також напрацювання Міжнародної експертної групи, співголовами якої є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директорка Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів леді Гелена Кеннеді. Представлені були рекомендації другої Білої книги.

Під час присвяченої цьому конференції «Примусові переміщення та депортація українських дітей: поточна ситуація та заклик до колективних дій» із відеозверненням виступив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Кожна історія дитини нагадує про нагальну потребу не лише її знаходження та повернення додому, а й захисту цінностей спільноти, гідності та справедливості, які є основою Європейського Союзу. Якщо діти мають силу протистояти агресору, ми повинні бути такими ж сміливими», – зазначив він.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про повну підтримку ініціативи Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з боку ЄП.

«Війна Росії проти України є викликом для міжнародних норм та моральної відповідальності. Злочинне переміщення українських дітей є одним із найбільш шокуючих порушень, що вимагає швидкої реакції», – сказала вона.

Співголова Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA леді Гелена Кеннеді розповіла про висновки та рекомендації першої Білої книги «Захист дітей від примусових переміщень та депортації».

«Росія почала масове вивезення українських дітей з окупованих територій за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Це не було порятунком із зони бойових дій, як заявляла Росія, це було щось зовсім інше. Це була депортація», – наголосила вона.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець окремо наголосив на тому, що на тимчасово окупованих територіях України країна-агресорка впроваджує політику знищення української ідентичності, передусім спрямовану на дітей та підлітків.

Дарія Зарівна, яка є операційною директоркою Bring Kids Back UA, презентувала рекомендації другої Білої книги «Реінтеграція дітей, які пережили депортацію та примусове переміщення: міжнародні стандарти та найкращі практики для України».

«Повернення дітей додому – це лише початок їх реінтеграції та відновлення прав. Діти потребують нашої підтримки, щоб зцілитися та відновити своє життя в безпечному середовищі відповідно до найкращих міжнародних стандартів», – зазначила вона.

Крім того, Україна представила підсумки Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася в Канаді 30–31 жовтня: Спільне комюніке та Монреальські зобов’язання, що мають сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців.

Також у межах цих заходів у Брюсселі Дарія Зарівна, Гелена Кеннеді та віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно відкрили виставку Bring Kids Back UA – «Втрачене дитинство». На світлинах українського фотографа Романа Пашковського – очі дітей, яких вдалося повернути додому після депортації. Також на виставці представлені їхні малюнки та історії.