У Буенос-Айресі Президент України провів зустріч із Президентом Парагваю

Під час робочого візиту до Аргентини Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.

Володимир Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру», – зазначив Президент України.

Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.

Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.

Володимир Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну з візитом.

