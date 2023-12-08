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Робочий візит Президента України до Аргентини
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У Буенос-Айресі Президент України провів зустріч із Президентом Парагваю

10 грудня 2023 року - 15:40

У Буенос-Айресі Президент України провів зустріч із Президентом Парагваю

Під час робочого візиту до Аргентини Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.

Володимир Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру», – зазначив Президент України.

Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.
Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.

Володимир Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну з візитом.
 

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Робочий візит Президента України до Аргентини

10 грудня 2023 року - 15:51
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