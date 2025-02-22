У Чехії відбувся мітинг на підтримку України

У Празі відбувся мітинг на підтримку України, у якому взяли участь Президент Чехії Петр Павел, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і діти, повернені з російської депортації. Захід зібрав 40 тис. осіб.

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Дар’я Герасимчук закликала докладати максимум зусиль, щоб кожна дитина, яку викрала Росія, якнайшвидше повернулася додому.

«Ми тут для того, щоб світ почув голоси тих дітей, яких Росія досі утримує в депортації. Ми тут, щоб нагадати: всіх українських дітей необхідно повернути додому», – наголосила вона.

Напередодні мітингу українська делегація разом із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чехії Василем Зваричем зустрілася із заступником міністра закордонних справ Яном Маріаном. Також відбувся закритий показ документального фільму «Понівечене дитинство» для дипломатів з понад 30 країн світу, представників міжнародних організацій і чеських політиків.

