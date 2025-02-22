Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

22 лютого 2025 року - 20:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Чехії відбувся мітинг на підтримку України

23 лютого 2025 року - 23:15

У питанні гарантій безпеки не може бути жодних компромісів щодо незалежності й територіальної цілісності України – Андрій Єрмак

23 лютого 2025 року - 19:29

Цього року маємо зробити абсолютно все, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки для нашої держави – Президент під час вручення нагород і сертифікатів на квартири воїнам і рідним полеглих Героїв

23 лютого 2025 року - 16:53

Експорт американського СПГ до України зміцнить лідерство США на енергетичному ринку та посилить європейську безпеку – Андрій Єрмак

22 лютого 2025 року - 22:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Форум «Україна. Рік 2025» та пресконференція Президента
Форум «Україна. Рік 2025» та пресконференція Президента

23 лютого 2025 року - 19:37

Перейти до всіх галерей

У Чехії відбувся мітинг на підтримку України

23 лютого 2025 року - 23:15

У Чехії відбувся мітинг на підтримку України

У Празі відбувся мітинг на підтримку України, у якому взяли участь Президент Чехії Петр Павел, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і діти, повернені з російської депортації. Захід зібрав 40 тис. осіб. 

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Дар’я Герасимчук закликала докладати максимум зусиль, щоб кожна дитина, яку викрала Росія, якнайшвидше повернулася додому.

«Ми тут для того, щоб світ почув голоси тих дітей, яких Росія досі утримує в депортації. Ми тут, щоб нагадати: всіх українських дітей необхідно повернути додому», – наголосила вона.

Напередодні мітингу українська делегація разом із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чехії Василем Зваричем зустрілася із заступником міністра закордонних справ Яном Маріаном. Також відбувся закритий показ документального фільму «Понівечене дитинство» для дипломатів з понад 30 країн світу, представників міжнародних організацій і чеських політиків.
 

Версія для друку