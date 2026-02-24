У четверті роковини початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників і представниць різних галузей

У четверті роковини початку повномасштабного російського вторгнення Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами волонтерів, енергетиків, учителів, медиків, журналістів, культурних діячів і спортсменів.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджений генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Під його керівництвом із лютого 2022 року музей збирає артефакти війни: військове спорядження, уламки ракет і дронів, документи, фотографії, особисті речі військових і цивільних. Перша виставка про життя українців в умовах окупації відкрилась уже в травні 2022-го. Юрій Савчук виїжджав до населених пунктів одразу після їх звільнення від російських окупантів, зокрема до Бучі, Ірпеня, Ізюма, Херсона. Через кілька днів після початку Курської операції був на Курщині та привіз звідти чимало експонатів.

Серед нагороджених орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – учасники гурту «Курган & Agregat», волонтери Євгеній Володченко, Аміл та Раміл Насірови. Гурт передає техніку, дрони та інше обладнання для українських воїнів. Під час європейського туру музиканти зібрали понад 14 млн грн, які спрямували на потреби ГУР. У 2025 році за один концерт у київському Палаці спорту гурт зібрав понад 9 млн грн для Сил оборони України.

Глава держави відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня літературознавицю і письменницю Віру Агеєву – авторку численних публікацій з історії української модерністської літератури, біографістики та гендерних аспектів мистецтва. Вона створила низку наукових портретів письменників, у яких висвітлила маловідомі факти їхніх біографій. Лауреатка Шевченківської премії та премії імені Петра Могили.

Також Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня літературознавицю і культурологиню Тамару Гундорову, яка розробила концепцію розвитку українського модернізму. Викладала, зокрема, в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, Гарвардському, Принстонському й Торонтському університетах.