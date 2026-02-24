У Софії Київській Президент і перша леді разом із європейськими лідерами помолилися за гідний мир в Україні

У день четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із європейськими лідерами, які приїхали сьогодні в Київ, помолилися в Софії Київській за українців і гідний мир в Україні.

Участь у молитві взяли: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта,Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон й міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

Представники церков і релігійних організацій – Православної церкви України, Реформатської церкви, Римсько-католицької церкви в Україні, Української греко-католицької церкви, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Духовного управління мусульман України, Української євангельської церкви та Об’єднання іудейських релігійних організацій України – прочитали молитви. Вони молилися за благословення і допомогу українським воїнам, гідний мир, звільнення полонених, за кожного й кожну, хто був змушений залишити свій дім, за всіх українців і українок та за єдність і стійкість Українського народу.