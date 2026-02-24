Президент:

Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

У Софії Київській Президент і перша леді разом із європейськими лідерами помолилися за гідний мир в Україні

24 лютого 2026 року - 12:15

У Софії Київській Президент і перша леді разом із європейськими лідерами помолилися за гідний мир в Україні

У день четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із європейськими лідерами, які приїхали сьогодні в Київ, помолилися в Софії Київській за українців і гідний мир в Україні.

Участь у молитві взяли: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта,Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон й міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

Представники церков і релігійних організацій – Православної церкви України, Реформатської церкви, Римсько-католицької церкви в Україні, Української греко-католицької церкви, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Духовного управління мусульман України, Української євангельської церкви та Об’єднання іудейських релігійних організацій України – прочитали молитви. Вони молилися за благословення і допомогу українським воїнам, гідний мир, звільнення полонених, за кожного й кожну, хто був змушений залишити свій дім, за всіх українців і українок та за єдність і стійкість Українського народу.

Участь Президента у заходах з нагоди четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України

24 лютого 2026 року - 12:23
