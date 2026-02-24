У вільному світі не повинно бути місця для російської нафти, танкерів, банків – Президент під час звернення до Європарламенту

Україна ніколи не обирала війну, не розпочинала й не провокувала її, тому робить усе можливе, щоб зупинити агресію Росії. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до Європейського парламенту в день четвертих роковин із початку повномасштабної війни Росії.

Глава держави подякував європарламентарям за їхню постійну увагу, підтримку та тверду позицію щодо агресії РФ проти України.

«Путін не може прийняти одну просту річ – що десь люди можуть жити інакше й насолоджуватися життям, відмінним від того, якому він віддає перевагу. Ось чому він постійно намагається когось зламати – не тільки зараз, не тільки ці чотири роки, а й упродовж усього свого перебування при владі. Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні не вперше доводиться захищатися від російського вторгнення, але вперше – коли є така велика коаліція підтримки. Це спільне досягнення всіх, хто не боявся 24 лютого 2022 року й не боїться зараз.

«Сьогодні ми маємо бути такими ж рішучими та сильними, як і на початку вторгнення. Загроза не зменшилася. Так, ми стримуємо Росію, але в нас поки немає гарантованої безпеки. І ми можемо зробити це тільки разом – разом у Європі, разом з Америкою», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що необхідно продовжувати рішуче застосовувати весь спектр захисту від Росії: від сильних санкцій до реальної підтримки життя після російських ударів.

«Кожен із вас розуміє, що наповнює гаманець Путіна грошима й дає йому змогу затягувати цю війну. Тому у вільному світі не має бути місця для російської нафти, для російських танкерів, російських банків, російських схем обходу санкцій чи для будь-яких російських воєнних злочинців – настав час повністю заблокувати в'їзд до Європи всім учасникам російської агресії», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, Україна потребує і повного спектра гарантій безпеки – щоб запобігти поширенню російської агресії у Європі та забезпечити здатність підтримати будь-яку європейську країну, якщо вона стане об'єктом нової російської війни.

Президент акцентував, що є важливе рішення про 90 млрд євро на підтримку України протягом двох років, і необхідно зробити все можливе, щоб його реалізувати. Крім того, Україні важливо отримати чітку дату вступу до Європейського Союзу в межах дипломатії, спрямованої на припинення війни.

«Це не просто бажання. Це чітке розуміння того, як діятиме Путін. Якщо не буде дати, якщо не буде такої гарантії, він знайде спосіб блокувати Україну десятиліттями через поділ вас – через поділ Європи. Ми маємо захистити себе від цього», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував усім європейським країнам, які підтримують українську енергетичну систему, протиповітряну оборону та Коаліцію охочих, що об'єднала держави Європи, США, Канаду та Японію.

«Росіяни мають затямити, що Європа – це союз незалежних держав і мільйонів людей, які не терплять приниження й не прийматимуть насильства. Продовжуйте захищати європейський спосіб життя. Підтримуйте Україну. Підтримуйте нашу дипломатію заради миру. І будьте результативними: кожен досягнутий вами результат – це межа, яку Путін не зможе перетнути», – підсумував Президент.