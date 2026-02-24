Сьогодні ми маємо бути такими ж рішучими та сильними, як і на початку вторгнення – звернення Президента України до Європейського парламенту

Дуже дякую, дорога Роберто, пані Президент!

Шановні комісари, посли та всі члени Європейського парламенту!

Дякую за ваші добрі слова про Україну й про українців, а головне – дякую за вашу постійну увагу, постійну підтримку та тверду позицію щодо російської агресії проти України. Ми дійсно відчуваємо, що багатьом європейцям справді не байдуже, що станеться з Україною і чи зможемо ми досягти надійного й тривалого миру.

І ми ніколи не обирали цю війну. Ми її не починали й не провокували. І ми робимо все, що можемо, щоб її зупинити. І це не вперше в нашій історії, коли Москва приходить у Європу з надзвичайно жорстоким, безжальним, антиєвропейським проєктом. У світі є багато диктатур. Деякі з них самоізолюються в межах своїх кордонів, намагаючись заблокувати будь-який зовнішній вплив свободи. А інші взагалі не визнають кордонів і активно намагаються знищити свободу своїх сусідів, цілих регіонів, а іноді навіть усього світу. У випадку з Росією ми маємо справу з другим типом загрози. Це психічно нестабільна диктатура, яка не може прийняти, що у Європі важливе кожне життя, важливі права людини й що нації можуть бути захищені незалежно від того, великі вони чи малі. Путін не може прийняти одну просту істину – що десь люди можуть жити інакше та насолоджуватися життям, відмінним від того, якому він віддає перевагу. Ось чому він постійно намагається когось зламати – не тільки зараз, не тільки ці чотири роки, а й упродовж усього свого перебування при владі. Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну. Це було правдою в 1999 році, і це правда сьогодні. Він навіть не намагається прикидатися іншим.

Путінська Росія почала з війни в Чечні, потім перейшла до Грузії і демонструє відкриту зневагу до незалежності всіх своїх сусідів, за винятком Китаю та Північної Кореї, оскільки залежить від них. Російські війська знищували життя в Сирії та африканських країнах, і значною мірою саме це також спричинило наплив мігрантів до Європи. Росія підтримує божевільний режим в Ірані та ігнорує будь-яку кількість убивств. І ми не можемо вдавати, що цього немає.

Європейський парламент ніколи, ніколи не зраджував себе й не торгував європейськими принципами заради якихось зисків у відносинах із Росією. Багато європейських лідерів, національних парламентів, політиків, а також мільйони європейців діють за тими ж принципами. І я дякую всім вам за це.

І, на жаль, Україні не вперше доводиться захищатися від російського вторгнення. Але вперше в нас є така велика коаліція, яка підтримує Україну. І це одне з наших спільних досягнень – кожного, хто не боявся 24 лютого 2022 року, і кожного, хто не боїться сьогодні. І сьогодні ми маємо бути такими ж рішучими та сильними, як і на початку вторгнення. Загроза не зменшилася. Так, ми стримуємо Росію, але в нас поки що немає гарантованої безпеки. І ми можемо зробити це тільки разом – разом у Європі, разом з Америкою.

І, звісно, ми всі розуміємо, що це нелегке завдання – зберігати євроатлантичну єдність і співпрацю в нинішніх умовах. Але я вдячний усім, хто попри всі виклики продовжує зберігати цей глобально важливий зв'язок між Європою та Америкою і між усіма світовими демократіями. Ми маємо продовжувати рішуче застосовувати весь спектр захисту від Росії: від сильних санкцій до реальної підтримки життя після російських ударів. Кожен із вас розуміє, що наповнює гаманець Путіна грошима й дає йому змогу затягувати цю війну. Тому у вільному світі не має бути місця для російської нафти, для російських танкерів, російських банків, російських схем обходу санкцій або для будь-яких російських воєнних злочинців – настав час повністю заблокувати в'їзд до Європи всім учасникам російської агресії.

Нам також потрібен повний спектр гарантій безпеки для України – щоб запобігти поширенню російської агресії у Європі й щоб забезпечити нашу здатність підтримати будь-яку європейську країну, якщо вона стане об'єктом нової російської війни. Саме зараз на столі важливе рішення – 90 мільярдів євро на підтримку України протягом двох років. Це реальна фінансова гарантія нашої безпеки та нашої стійкості. І вона має бути реалізована. І я дякую всім, хто працює над тим, щоб це сталося. Дякую всім вам.

Також для нас важливо отримати чітку дату вступу до ЄС – дуже важливо – як частину дипломатичного процесу вже зараз, в межах усієї дипломатії, спрямованої на припинення війни. І це не просто бажання. Це чітке розуміння того, як діятиме Путін. Якщо не буде дати, якщо не буде такої гарантії, він знайде спосіб блокувати Україну десятиліттями через поділ вас – через поділ Європи. Ми маємо захистити себе від цього.

І я дійсно вдячний кожній європейській країні, яка працює з нами над підтримкою нашої енергетичної системи, нашої протиповітряної оборони й нашої Коаліції охочих. Коаліція охочих уже об'єднала європейські країни, Сполучені Штати, Канаду, Японію та інших. Будь ласка, допоможіть наповнити роботу Коаліції охочих реальним змістом і будьте по-справжньому охочими закінчити цю війну. Ми бачимо, як Росія багато в чому демонструє зневагу до Європи. Але росіянам слід зрозуміти, що Європа – це не просто земля для вілл російських олігархів, це не музей для коханок російських чиновників, щоб милуватися красою, і не місце відпочинку для російських убивць. Росіяни мають затямити, що Європа – це союз незалежних держав і мільйонів людей, які не терплять приниження і не прийматимуть насильства. Будь ласка, продовжуйте захищати європейський спосіб життя. Будь ласка, підтримуйте Україну. Будь ласка, підтримуйте нашу дипломатію заради миру. І будьте результативними: кожен досягнутий вами результат – це межа, яку Путін не зможе перетнути.

Дякую вам за всі ці роки. Дуже вам дякую.

Слава Україні!