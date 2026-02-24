Підтримка ППО, енергетики та стійкості України, посилення санкцій проти РФ, переговорний процес і гарантії безпеки – основні теми засідання Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі Коаліції охочих, яка цього разу відбулася в Києві та зібрала 36 представників різних країн офлайн та онлайн. На засіданні в онлайн-режимі співголовували Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон.

Глава держави подякував за те, що наша країна має таких великих друзів, які стоять за Україну й проти російської агресії.

Президент наголосив, що Росія атакує українську енергетику та цивільних, тому Україна переживає жахливу зиму.

«Лише допомога наших друзів і стійкість наших людей дали нам змогу вистояти. Саме тому ми просимо допомогти нам відновити енергосистему. Сподіваюся, ми завершимо цю війну, але в будь-якому разі маємо думати про наступну зиму, і нам потрібні швидкі кроки. В нас є плани», – акцентував Володимир Зеленський.

Ще один пункт – посилення протиповітряної оборони, насамперед ракетами для ППО. Глава держави подякував Генеральному секретареві НАТО Марку Рютте та всім, хто підтримує програму PURL. За словами Президента, два дні тому Україна отримала половину нового пакета ППО в межах PURL і розраховує на продовження цієї програми.

Крім того, важливо продовжувати санкційну роботу. Україна розраховує на наступний пакет санкцій Євросоюзу, і важливо, щоб він блокував російський тіньовий флот.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер додав, що важливо посилювати тиск на російську економіку, насамперед зменшувати доходи Росії від продажу нафти. Саме тому Велика Британія сьогодні оголосила про найбільший пакет санкцій проти понад 300 російських енергетичних компаній і 48 суден тіньового флоту.

Президент Франції Емманюель Макрон акцентував, що потрібно рухатися далі в переговорному процесі, водночас розуміючи, що Росія поки що не демонструє бажання миру. За його словами, партнери готові надавати підтримку українській енергетиці й обговорюватимуть це питання, зокрема, на рівні Групи семи.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив: важливо, щоб у квітні Україна отримала перші кошти з кредитної допомоги Євросоюзу на 90 млрд євро. Він також додав: гарантії безпеки мають бути такими, щоб агресія проти України більше ніколи не повторилася.

Також Володимир Зеленський акцентував: Україна робить усе можливе, щоб максимально залучити європейців до переговорного процесу для досягнення достойного миру.

«В нас буде тристоронній формат, думаю, протягом цього тижня або десяти днів. Нам потрібен мир, але ми маємо бути готові до будь-яких інших викликів із російського боку», – сказав Президент.

Особисто участь у зустрічі в Києві взяли: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено та міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

У засіданні також узяли участь онлайн: президенти Кіпру та Румунії, Федеральний канцлер Австрії, прем’єр-міністри Бельгії, Болгарії (т. в. о.), Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Польщі, Португалії, Словенії, Чехії, Чорногорії, Генеральний секретар НАТО, віцепрезидентка Європейської комісії, віцепрезидент Туреччини, заступник Прем'єр-міністра Австралії, міністр оборони Албанії та головний радник Кабінету міністрів Японії.