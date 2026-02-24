Лише допомога наших друзів і стійкість наших людей дали нам змогу вистояти – звернення Президента до учасників Коаліції охочих

Щиро дякую!

Дорогі Кіре, Емманюелю!

Дорогі друзі!

Передусім дякую, що сьогодні ви тут, із нами, і що ви були з нами всі ці роки. Це дуже великий історичний виклик. І ми дуже вдячні, що Україна має таких великих друзів, як ви, і ми дуже цим пишаємося. Сьогодні в нас Коаліція охочих – 36 країн, 36 представників, які підтримують і які поруч з Україною та справді проти російської агресії, тому я дуже вдячний за цю підтримку. Це важливо.

Я скажу дуже коротко. В нас не так багато часу, і, як сказав Кір, ми на відкритій лінії. Ми не знали про це заздалегідь, але все гаразд. Що я можу сказати? Немає жодних секретів. Росія атакує наших цивільних, нашу енергетику. В нас була жахлива зима. І, думаю, лише допомога наших друзів і стійкість наших людей дали нам змогу вистояти. Саме тому ми просимо допомогти нам відновити енергосистему. Сподіваюся, ми завершимо цю війну, але в будь-якому разі маємо думати про наступну зиму, і нам потрібні швидкі кроки. В нас є плани. Ми поділимося ними з вами, нашими друзями, тому що самостійно відновити це дуже складно.

Другий пункт – протиповітряна оборона. І дякую Марку за програму PURL, а також іншим друзям і союзникам. Нам потрібні ракети PAC-3 і PAC-2 від Сполучених Штатів. Ми вдячні за останній пакет ППО. І я не можу розкривати всі деталі, але половина пакета вже тут. Він прибув два дні тому, тож дуже дякую. Це важливо. Ми справді розраховуємо на продовження цієї програми.

Далі – санкції. Ми розраховуємо на сильну підтримку з боку лідерів Європейського Союзу та президентів Комісії і Ради, тому ми дуже пишаємося, що маємо такі відносини. Ми розраховуємо на наступний пакет санкцій, особливо щодо тіньового флоту – російського тіньового флоту, – щоб зупинити їхні танкери. І, звичайно, ми розраховуємо, що не буде надто багато перешкод із 90 мільярдами. Рішення було чудовим, але ці гроші потрібні тут, в Україні, щоб допомогти нашим воїнам і нашим цивільним.

І останнє. Далі, думаю, без преси ми більше поговоримо про перемовини – де ми зараз. Є деякі речі, якими я хотів би з вами поділитися. Нам потрібна Європа в переговорах. Ми робимо все можливе, щоб максимально залучити європейців, і розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому переговорному процесі. В нас буде тристоронній формат, думаю, протягом цього тижня або десяти днів і… Що я можу сказати? Нам потрібен мир, але ми маємо бути готові до будь-яких інших викликів із російського боку. Тож дякую за вашу підтримку. Дякую, Кіре.