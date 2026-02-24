Президент:

Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

24 лютого 2026 року - 12:57

У Києві Президент і перша леді, лідери та парламентарі європейських держав, керівництво Євросоюзу та єврокомісари вшанували пам'ять загиблих українських захисників

У четверті роковини початку повномасштабної війни Росії проти України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з іноземними гостями, які приїхали до Києва, вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності шану полеглим воїнам віддали Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, представники урядів Великої Британії, Литви, Північної Македонії, Польщі, Хорватії, уповноважена Президента Франції, парламентарі та єврокомісари.

Володимир та Олена Зеленські, лідери та представники європейських держав і Євросоюзу встановили лампадки біля портретів полеглих героїв і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

24 лютого 2026 року - 12:23
