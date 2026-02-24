Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Звернення Президента України в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2026 року - 08:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна заява лідерів України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) з нагоди чотирьох років агресивної війни Росії проти України

24 лютого 2026 року - 22:10

Підтримка справедливого й тривалого миру: у Києві відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:57

Перша леді України та міністерка закордонних справ Великої Британії обговорили зусилля для возз’єднання українських родин, які розлучила Росія

24 лютого 2026 року - 19:50

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії обговорили підтримку українців і співпрацю в енергетиці

24 лютого 2026 року - 19:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Перейти до всіх галерей

Санкції проти російських суб’єктів та організацій, які поширюють російську пропаганду й перекручують факти: Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО

24 лютого 2026 року - 14:16

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських науковців, керівників органів так званих окупаційних адміністрацій, а також організацій, які підтримують агресію Росії, поширюють пропаганду, причетні до викривлення історичних фактів, викрадення культурних цінностей і документів Національного архівного фонду України.

Серед 29 підсанкційних субʼєктів – російський пропагандист Олександр Чубарʼян, який є співавтором шкільного підручника з історії Росії, де в стилі російської пропаганди виправдовує агресію РФ проти України. Також – російський псевдоісторик та адепт «руского міра» Олексій Міллер і Артем Лагойський, який зрадив Україну, став на службу окупантам і очолив так зване «Міністерство культури Херсонської області» та в усьому сприяє росіянам: від ухвалення необхідних загарбникам «документів» до порушення прав українців.

Також Україна застосувала санкції проти 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій, які причетні до підтримки російської агресії та окупації українських територій, фальсифікації історичних фактів, викрадення культурних цінностей із музеїв та заповідників Криму, привласнення документів Національного архівного фонду України та їх використання на користь агресора.

«Запровадили санкції проти культурної колонізації – проти тих, хто десятиліттями викривляв історію України та нав’язував імперські наративи. Це не питання культури як такої, а складова гібридної війни, спрямованої на підрив нашої ідентичності й державності», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №161/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Версія для друку