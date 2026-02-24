Санкції проти російських суб’єктів та організацій, які поширюють російську пропаганду й перекручують факти: Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських науковців, керівників органів так званих окупаційних адміністрацій, а також організацій, які підтримують агресію Росії, поширюють пропаганду, причетні до викривлення історичних фактів, викрадення культурних цінностей і документів Національного архівного фонду України.

Серед 29 підсанкційних субʼєктів – російський пропагандист Олександр Чубарʼян, який є співавтором шкільного підручника з історії Росії, де в стилі російської пропаганди виправдовує агресію РФ проти України. Також – російський псевдоісторик та адепт «руского міра» Олексій Міллер і Артем Лагойський, який зрадив Україну, став на службу окупантам і очолив так зване «Міністерство культури Херсонської області» та в усьому сприяє росіянам: від ухвалення необхідних загарбникам «документів» до порушення прав українців.

Також Україна застосувала санкції проти 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій, які причетні до підтримки російської агресії та окупації українських територій, фальсифікації історичних фактів, викрадення культурних цінностей із музеїв та заповідників Криму, привласнення документів Національного архівного фонду України та їх використання на користь агресора.

«Запровадили санкції проти культурної колонізації – проти тих, хто десятиліттями викривляв історію України та нав’язував імперські наративи. Це не питання культури як такої, а складова гібридної війни, спрямованої на підрив нашої ідентичності й державності», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.