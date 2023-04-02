У Данії запрацював уже другий україномовний аудіогід

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про запуск 59-го україномовного аудіогіда у світі. Відтепер українська мова доступна на автобусних і човнових екскурсіях Копенгагеном Hop-оn Hop-оff.

Це вже другий україномовний аудіогід у Данії. У квітні 2021 року відбувся запуск аудіогіда в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг. Нині такі аудіоекскурсії працюють у 38 країнах світу. Проект реалізується з ініціативи Олени Зеленської.

«Знайти спільну мову». Так зазвичай кажемо ми, коли шукаємо діалогу. В діалозі зі світом Україна її вже знайшла. Це мова культури, історії. Мова розвитку й майбутнього», – зазначила перша леді з нагоди запуску аудіогіда в Данії.

Аудіоекскурсію впровадили завдяки плідній співпраці Посольства України в Королівстві Данія.

Лише минулого року український супровід з’явився, зокрема, в Національному музеї Чехії, у палаці Шенбрунн (Австрія), в Історико-художньому заповіднику «Гобустан» (Азербайджан), у соборі Святого Мартіна (Словаччина), на автобусному туристичному маршруті Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія), у Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» (Литва), у храмі Улувату на Балі (Індонезія), в Національному музеї Катару.

Впровадження українських аудіогідів – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка втілюється з 2020 року й триває під час російського вторгнення для підтримки української мови, культури, тимчасових переселенців з України в різних країнах.