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Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора

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Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48

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У День Незалежності Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам

24 серпня 2020 року - 13:04

У День Незалежності Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам

З нагоди 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський на Софійській площі вручив високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, учителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури та мистецтва.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові почесне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння Глава держави відзначив під час урочистостей на Софійській площі генерального конструктора – гендиректора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олега Коростельова.

Звання Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.

Під час промови на урочистостях з нагоди Дня Незалежності Президент закликав цінувати й помічати працю та здобутки громадян України кожного дня, а не лише у свята чи тоді, коли суспільство стикається з тією чи іншою проблемою.

«Коли почалася російська анексія Криму та війна на сході, лише тоді ми стали дбати про власну армію та пишатися своїми військовими. Коли стався коронавірус, лише тоді ми почали думати про медицину, помічати працю та подвиг лікарів. Коли в Україні палав лісовий вогонь, лише тоді ми стали цінувати наших пожежників та рятувальників. Давайте почнемо помічати героїв серед нас і цінувати один одного просто зараз, а не колись. Не «лише тоді», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні, у свято, «ми відзначимо нагородами тих, хто щодня примножує нашу незалежність».

«Це наші лікарі, вчителі, промисловці, діячі науки, культури та спорту. І звичайно – це наші військові та захисники. Люди з великої літери, завдяки яким сьогодні ми стоїмо тут. Завдяки яким ми зберегли свою незалежність», – зазначив Президент. 

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Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №339/2020

Про присвоєння О.Коростельову звання Герой України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №340/2020

Про присвоєння Ю.Рибчинському звання Герой України
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